الخزانة الأمريكية تكشف عن خيارات تخص العقوبات ضد روسيا

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، الاثنين، عن خيارات جديدة تخص العقوبات ضد روسيا.

وقالت وزارة الخزانة إن "من خياراتنا حيال روسيا أيضا حظر النيكل واليورانيوم والتيتانيوم".

وأضافت "لدينا أيضا خيار حظر ودائع الأفراد والكيانات الروسية من العملة المشفرة".

وبدأت روسيا في (24 شباط 2022) عملية عسكرية في أوكرانيا براً وجواً وبحراً بعد خطاب تلفزيوني طالب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني بإلقاء أسلحته.