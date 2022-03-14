وزارة الخارجية في سلوفاكيا تطرد موظفين روس.. موسكو تهدد

أعلنت وزارة الخارجية في سلوفاكيا، اليوم الاثنين، طرد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية بناء على معلومات مخابراتية، وإنه يتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان أنها "في الوقت ذاته تحث بشدة سفارة الاتحاد الروسي على أن يقوم ممثلوها بأنشطتهم بما يتماشى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الروسية قوله إن بلاده سترد على طرد سلوفاكيا "غير المبرر" لثلاثة من موظفي السفارة الروسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة: "هذا العمل غير المبرر لن يمر دون رد".