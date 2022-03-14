الخارجية الإيرانية تكشف مصير الجولة الخامسة من المحادثات مع السعودية

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأثنين، عن مصير الجولة الخامسة من المحادثات التي تستضيفها العاصمة العراقية بغداد مع السعودية.

ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن "يكون موعد الجلسة الخامسة من المحادثات بين بلاده والسعودية قد تحدد".

وقال زاده: "موعد الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والسعودية لم يحدد بعد وسيعلن حينما يتفق الجانبان عليه".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "بغداد ستستضيف الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية يوم الأربعاء المقبل".

وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، أربع جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا.