واشنطن: سنواصل الضغط على موسكو

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفات، اليوم الاحد، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ستواصل الضغط على موسكو.

وقال سوليفات إن "توسع روسيا في الهجمات لتشمل أهدافا أوكرانية جديدة بالقرب من حدود بولندا يعكس إحباطها المتزايد بشأن الغزو" .

واضاف أن "واشنطن لا تعتزم نشر قوات عسكرية أميركية في أوكرانيا لكنها ستدافع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي، وستعزز مساعداتها للمقاتلين الأوكرانيين، بما في ذلك عبر توفير أسلحة مضادة للطائرات".

و حذر سوليفات من أن "أي تحركات من جانب الصين أو غيرها لتوفير شريان حياة ل‍موسكو أو مساعدتها في التهرب من العقوبات الغربية، لما سيحمله هذا التصرف من عواقب قطعية. وقال :" أوصلنا رسائل ل‍بكين بأنها ستواجه عواقب لأي محاولة كبرى للتهرب من العقوبات المفروضة على الروس".

أما في ما يتعلق بالمخاوف النووية، فأشار إلى أن "واشنطن لم تقم بأي تغيير في وضعية دفاعاتها النووية لكنها نتابع التطورات يوميا".