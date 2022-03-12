واشنطن بوست: ترامب يسرق اموال اتباعه

كشف تقرير لصحيفة واشنطن بوست ان الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب دعا اتباعه للتبرع بالمال كجزء من عرض ترويجي لتناول العشاء معه في مدينة نيو أورليانز، لكنه لم يتابع على الإطلاق جائزته الترويجية التي كان يتعهد بمنحها لأحد مؤيديه مقابل التبرعات السياسية

وذكر التقرير، انه “وفي رسائل بريد الكترونية ترويجية للمتبرعين الصغار قدمت ما يقدره أي مؤيد مخلص لترامب بلا شك، في دعاية تقول سنغطي تكاليف رحلتك وسنغطي تكاليف الفندق والعشاء وكل ما عليك فعله هو الدخول في المسابقة والتبرع لحملة ترامب السياسية “.

واضاف ان ” من غير الواضح مقدار الأموال التي جمعتها العروض الترويجية لترامب أو لجنة العمل السياسي للرئيس السابق أو عدد الأشخاص الذين تبرعوا، لكن تشير التقديرات الى ان مسابقات مماثلة جلبت مئات الآلاف من الدولارات”.

وبين التقرير أن “ترامب قدم أكثر من 100 جائزة للفائزين المتنافسين في جميع أنحاء أمريكا ، ولكن نظرًا لخطأ إداري في هذه الظروف الفردية ، لم يتم إخطار الفائز في المسابقة بشكل صحيح بحدث نهاية الأسبوع في نيو أورلينز وسيتم منح جائزة بديلة للفائز بدلاً من ذلك” بحسب مزاعم المتحدث باسم ترامب تيلور بودويتش، مما يعني ان ترامب سرق الاموال من اتباعه دون يقدم لهم شيء .

واشار الى أن ” تلك الخدعة ليست هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها حملة ترامب نفسها في قلب الجدل حول تكتيكات جمع التبرعات، ففي العام الماضي ، كشفت التقارير أن حملة ترامب اضطرت إلى دفع الملايين من المبالغ المستردة للمانحين بعد خداعهم بشكل خبيث لدفع دفعة شهرية متكررة عن طريق “التحقق المسبق” من خيار القيام بذلك”.