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الأمم المتحدة تكشف حصيلة "الفارين" من أوكرانيا منذ بداية الحرب


كشفت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن حصيلة الفارين من أوكرانيا منذ بداية الحرب الروسية على اراضيها.

وذكرت المنظمة، إن أكثر من 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا حتى اليوم 11 مارس/ آذار.

وأضافت منظمة الهجرة في بيان، أن هذا العدد يأتي بزيادة بمقدار نحو 200 ألف عن آخر تقرير أصدرته المنظمة الدولية للهجرة في 10 مارس، بحسب رويترز.

وفي سياق متصل، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة إن ما لا يقل عن 1.85 مليون شخص نزحوا داخل أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن موافقته المبدئية على فكرة جذب المتطوعين للمشاركة في العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وجاءت تصريحات الرئيس بوتين، خلال اجتماعه مع مجلس الأمن الروسي الذي قال خلاله: "إذا كان هناك أشخاص يريدون على الانضمام بشكل طوعي، لا سيما إذا لم يكن ذلك من أجل المال للقدوم وإنما لمساعدة الأشخاص الذين يعيشون في دونباس، حسنًا نحتاج إلى مقابلتهم في منتصف الطريق ومساعدتهم على الانتقال إلى منطقة الحرب".

وفي السياق نفسه، كشف وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال الاجتماع أن هناك أكثر من 16 ألف متطوع مستعد للمشاركة في العمليات العسكرية في روسيا وهم من بلدان مختلفة وأكثريتهم من دول الشرق الأوسط.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

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