الهند تطلق صاروخاً على باكستان

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، عن إطلاق صاروخ على باكستان بشكل غير مقصود، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث.

وقالت الوزارة في بيان، "في 9 مارس 2022، أثناء الصيانة المجدولة أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان المجاورة".

وأضاف: "اتخذت حكومة الهند قرارا جديا وأمرت بإنشاء محكمة تحقيق رفيعة المستوى لمعرفة المسؤول عن هذا العمل".

وتابع البيان "هذا الحادث مؤسف للغاية، نشعر بالارتياح أيضا لعدم وفاة أحد نتيجة الحادث