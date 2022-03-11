الهند تطلق صاروخاً على باكستان

أعلنت وزارة الدفاع الهندية، اليوم الجمعة، عن إطلاق صاروخ على باكستان بشكل غير مقصود، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا بالحادث.
وقالت الوزارة في بيان، "في 9 مارس 2022، أثناء الصيانة المجدولة أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ عن طريق الخطأ على باكستان المجاورة".
وأضاف: "اتخذت حكومة الهند قرارا جديا وأمرت بإنشاء محكمة تحقيق رفيعة المستوى لمعرفة المسؤول عن هذا العمل".
وتابع البيان "هذا الحادث مؤسف للغاية، نشعر بالارتياح أيضا لعدم وفاة أحد نتيجة الحادث
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