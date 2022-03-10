روسيا تكشف حصيلة خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الحرب

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، حصيلة خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية على أراضيها، متهمة كييف بالتعاون مع الولايات المتحدة لنشر فيروسات قاتلة.

وأكدت الوزارة "تدمير 2911 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الاوكراني منذ بدء الحملة العسكرية"، فيما أشارت إلى أن "الوثائق التي بحوزة روسيا من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، تثبت تورط كييف بتمويل من البنتاغون، في إجراء اختبارات لتطوير سلالات جديدة من فيروس كورونا أصلها من الخفاش".

ولفتت إلى أنه "تم نقل عينات وتحاليل جينية بشرية بتمويل أميركي إلى الخارج من أوكرانيا، وذلك بهدف تطوير برنامج سري لنشر فيروسات قاتلة".

وكانت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض قد قالت في سلسلة تغريدات سابقة على تويتر: "علمنا بمزاعم روسيا الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أميركية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا، وهي اتهامات منافية للعقل".