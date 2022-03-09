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أمير الكويت يعين وزيرين للدفاع والداخلية


أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأرببعاء، مرسوما أميريا بتعيين الشيخ أحمد نواف الصباح وزيرا للداخلية، والشيخ طلال خالد الصباح وزيرا للدفاع.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية- كونا، أن "مرسوما أميريا صدر بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية والشيخ طلال خالد الأحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع".

وكان كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

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