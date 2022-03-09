روسيا: كييف كانت تستعد لشن هجوم ضد دونباس خلال الشهر الحالي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاربعاء، بحصولها على مستندات تؤكد أن نظام كييف كان يخطط للهجوم على منطقة دونباس (لوغانسك ودونيتسك) خلال شهر مارس الحالي.

ونشرت الوزارة الوثائق السرية لقائد الحرس الوطني الأوكراني العقيد ميكولا بالان، بشأن تنظيم تدريب كتيبة المجموعة التكتيكية من اللواء العملياتي الرابع لأداء مهام قتالية (خاصة) في عملية القوات المشتركة كجزء من لواء من القوات المسلحة الأوكرانية".

وتصف الوثيقة بالتفصيل خطة إعداد إحدى مجموعات الضاربة للعمليات الهجومية في منطقة ما يسمى "عملية القوات المشتركة" في دونباس.

وأكد بيان الوزارة أن "الوثيقة تحتوي على التوقيعات الأصلية للمسؤولين عن تنفيذ مهام قيادة الحرس الوطني الأوكراني".

وأضاف "تقر الوثيقة الهيكل التنظيمي للكتيبة التكتيكية للواء العملياتي الرابع للحرس الوطني، وتنظيم دعمها الشامل وإعادة تكليفها باللواء 80 المنفصل للهجوم الأوكراني".

ولفت بيان الوزارة إلى أنه وفقا للمستندات "فمنذ عام 2016، تم تدريب هذا التشكيل للقوات الهجومية الأوكرانية من قبل مدربين أمريكيين وبريطانيين في إطار برامج تدريب قياسية لحلف شمال الأطلسي في لفوف".

"كما تم اختيار التكوين العسكري للعملية بعناية، ولم يسمح إلا لأولئك الذين اجتازوا معيار الاستعداد للمخاطر بالانضمام إلى منطقة التنسيق القتالي، كما صدرت الأوامر بإكمال كافة إجراءات التنسيق القتالي للقوميين قبل 28 فبراير".

"أُمر الحرس الوطني بتقديم حملة مرئية، مواد إعلامية ودعاية وأعلام ومنتجات مطبوعة".

وشدد بيان الوزارة على أن العملية الروسية الخاصة أحبطت الهجوم الأوكراني واسع النطاق ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.