بوتين يوقع مرسوما بشأن تطبيق تدابير خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.

وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022 وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء.

وأكد بوتين أن “الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية”.

وكلف بوتين مجلس الوزراء بتحديد الدول التي ستتأثر بالحظر المفروض على استيراد وتصدير أنواع معينة من المنتجات والمواد الخام من الاتحاد الروسي خلال يومين.

وأوعز الرئيس بضمان حظر تصدير المنتجات والمواد الخام خارج روسيا الاتحادية حتى 31 كانون الأول، والتي ستحدد القائمة من قبل الحكومة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، حظر واردات النفط والغاز الروسية، قائلا إن “قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي يحظى بدعم الولايات المتحدة بأكملها”.