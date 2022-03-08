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الرئيس الإيراني يتحدث عن "خطوط حمراء" لن تتراجع عنها بلاده بشأن الملف النووي


أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات مع الأطراف الغربية بشأن الملف النووي.

وشدد رئيسي، خلال الاجتماع الفصلي لمجلس خبراء القيادة، اليوم الثلاثاء على أن "الحكومة تتابع المحادثات النووية بما يتفق تماما مع المبادئ والإطار الذي حدده قائد الثورة ولم ولن تتراجع عن أي من الخطوط الحمراء المعلنة".

وتحدث رئيسي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، عن استراتيجية الحكومة المحادثات النووية، وقال إنه في "الخطوة الأولى، سعت الحكومة بجدية إلى تحييد العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى إلى رفع العقوبات في مفاوضات مشرفة للغاية".

وأمس قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده عازمة على الاحتفاظ بخطوطها الحمراء وضرورة احترامها خلال المفاوضات الجارية ب‍فيينا حول الاتفاق النووي.

وقال الوزير خلال اجتماعه، أمس الاثنين، مع عدد من نواب البرلمان "لن نسمح لأي عنصر خارجي أن يؤثر سلبا على مصالحنا الوطنية في هذه المفاوضات" وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "إرنا".

وأكد الوزير أن "إيران إذ ترحب بالتوصل إلى اتفاق جيد وقوي خلال المفاوضات، تؤكد على رعاية خطوطها الحمراء والحصول على ضمانات اقتصادية مؤثرة والدفاع عن مصالحها بأعلى مستوى".

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