بايدن يفرض حظرا على واردات النفط والغاز الروسي

فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، حظرا على واردات النفط والغاز الروسية.

وقال بايدن خلال كلمة متلفزة إن "قرارنا حظر جميع واردات النفط والغاز الروسية جاء بالتشاور مع حلفائنا"، مضيفا أن هذا القرار "لن يكون بلا ثمن في الولايات المتحدة".

واضاف أن واشنطن "تفرض أكبر حزمة عقوبات مؤثرة في العالم دفعت الاقتصاد الروسي للتراجع".

واوضح بايدن إن "العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس بوتين، وأنه تم تنسيق قرار حظر واردات النفط الروسي مع عدد من الشركاء".

وخاطب الأميركيين قائلا إن "أسعار البنزين سترتفع مع حظر النفط الروسي".

وعقب إعلان بايدن حظر جميع واردات النفط الروسية، قفز خام برنت صعودا فوق 132 دولارا للبرميل.