لهذا السبب.. روسيا تعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، وقف إطلاق النار بدءا من اليوم الاثنين، من أجل تأمين ممرات إنسانية من كييف، ماريوبول، خاركوف، سوم – جومشافت.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن "وقف إطلاق جاء بناءً على طلب توجه به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين".

وطلبت الوزارة من الجانب الأوكراني "استيفاء شروط إنشاء ممرات إنسانية وضمان انسحاب السكان المدنيين والمواطنين الأجانب".

وأضافت، أن "العملية ستتم مراقبتها من خلال طيارات من دون طيار، حيث لن يكون أمام الجانب الأوكراني أي حجج لاتهام الجانب الروسي بالإخلال بالاتفاقية".

وأشارت إلى أن "جميع المعلومات المتعلقة بإنشاء الممرات الإنسانية في أوكرانيا، يتم إرسالها إلى الأمم المتحدة، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الدولية الأخرى".