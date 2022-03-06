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بوتين يرهن وقف العمليات العسكرية في اوكرانيا بهذا الامر


أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا "تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني" الذي وضعته موسكو.

وقال الكرملين في بيان، إن "بوتين أبلغ أردوغان في مكالمة هاتفية، أن "روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو".

وأضاف، أن "بوتين قال إن العملية تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني الذي وضعته موسكو".

كما قال بوتين إنه "يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بناءً في المحادثات مع موسكو، ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض".

وفي بيان صدر بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن "أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع مضيفاً أن وقف إطلاق النار سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني".

وأضاف: "الرئيس أردوغان جدد دعوته لتمهيد الطريق للسلام معاً.. أكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام".

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