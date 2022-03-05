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الاستخبارات الروسية: واشنطن “تلملم” فلول الدواعش في سوريا لإرسالهم إلى أوكرانيا


أعلنت الاستخبارات الروسية أن قاعدة “التنف” التي تحتلها القوات الأمريكية في سوريا، باتت معسكرا لتدريب إرهابيي “داعش” قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة النازيين الجدد.

وذكر الاستخبارات الروسية في بيان، ان “الامريكيين قاموا نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم “داعش” من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وتم إرسالهم إلى قاعدة “التنف” التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على تنفيذ الأعمال التخريبية والإرهابية، قبل إرسالهم إلى منطقة دونباس”.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل تشكيل زمر جديدة من الإرهابيين وتعتزم إرسالهم إلى أوكرانيا عبر بولندا”.

واشار  الى أن “الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصل حشد “وحدات داعشية جديدة” في الشرق الأوسط والدول الإفريقية”

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