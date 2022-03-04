الصفحة الدولية

بوتين يصدر قانونا بشأن من ينشر اخبار كاذبة عن الجيش الروسي


اصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قانونًا ينصّ على أحكام بالسجن تصل إلى 15 عامًا لنشر أخبار كاذبة عن الجيش الروسي.

وذكرت وكالة "فرانس برس" ان "بوتين ووقّع أيضًا مشروع قانون تُفرض بموجبه غرامات أو عقوبة بالسجن للمطالبة بفرض عقوبات على روسيا، فيما تواجه موسكو عقوبات اقتصادية غير مسبوقة من العواصم الغربية ".

وقال بوتين، في تصريحات نقلها التلفزيون: "لا نضمر نوايا سيئة لجيراننا، وأنصحهم أيضًا بعدم تصعيد الموقف، وعدم فرض أي قيود.. نفي بجميع التزاماتنا، وسنواصل الوفاء بها".

وأضاف: "لا نرى أي ضرورة هنا لتوتر علاقاتنا أو تدهورها، وجميع أفعالنا، إذا ما حدثت، تأتي فقط ردًا على بعض الأعمال غير الودية والتصرفات المعادية لروسيا الاتحادية".

وكان بوتين قد قال، امس الخميس، إن "العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفق المخطط لها، مشددًا على أن بلاده تقاتل "نازيين جددًا" من أجل إنقاذ الروس والأوكرانيين، كما اعتبر أن هؤلاء "شعب واحد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محلل سياسي امريكي : امريكا تثير الازمة الاوكرانية للضرر بروسيا والكتلة الاقتصادية الاورواسيوية
الصين تتهم امريكا بالتهرب من المسؤولية عن الوضع في أوكرانيا
محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية تعلن عن اشتعال النيران في أراضيها
بوتين يصدر قانونا بشأن من ينشر اخبار كاذبة عن الجيش الروسي
بريطانيا: أصبحنا قريبين من اتفاق إحياء الصفقة النووية مع إيران
طهران: مستعدون لاتفاق “جيد وفوري” شرط “الامتثال الكامل” لخطوطنا الحمر
هجوم ارهابي على احد الجوامع الشيعية في بيشاور بالباكستان
كوريا الشمالية.. الحزب الحاكم يطلب "الاستعداد للتعبئة وحتى للحرب"
تحذير أممي من "مجاعة" في الشرق الأوسط والعالم
زيلنكسي: اذا انتهت أوكرانيا.. روسيا ستصل الى جدار برلين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 93.46
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 403.23
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.86
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك