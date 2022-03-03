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بومبيو: تايوان يجب ان لا تواجه مصير أوكرانيا


أكد وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه يجب عدم السماح بأن تواجه تايوان نفس المصير الذي واجهته أوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بومبيو قوله خلال لقاء مع رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، بأنه "إذا كان هناك بيننا من يرضى بالخطر الذي يهدد الحرية، فأنا أعتقد أننا نحتاج فقط إلى مشاهدة ما يحدث في أوروبا اليوم لنرى أن الأمر بحاجة إلى قيادة منسقة ومركزة".

وأضاف: "أعتقد أن هذه الأيام تستدعي التذكير بأنه ليس من الخطأ أن يطالب المرء بالحرية"، محذرا من أن "أولئك الذين يرغبون في تدمير الحرية وتغيير حياة البشر" سيرون في الصمت فرصة لهم".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، قائلا إنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.

وتعتبر الصين أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها أو سيادتها، ونفذت مهاما متكررة لسلاح الجو في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة على مدار العامين الماضيين، مما أثار غضب تايبيه.

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