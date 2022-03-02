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سفارة أوكرانيا: الإمارات تعيد فرض التأشيرة على الأوكرانيين


أعلنت سفارة أوكرانيا في الإمارات، اليوم الأربعاء، أن الدولة الخليجية أعادت فرض متطلبات تأشيرة الدخول على الأوكرانيين، على خلفية تصاعد الأزمة الأوكرانية.

ونشرت السفارة منشورا على صفحتها على “فيسبوك”، قالت فيه “إن إعادة فرض المتطلبات دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس الجاري”.

وبهذا يحتاج أي حامل جواز سفر أوكراني يرغب في زيارة الإمارات إلى تأشيرة دخول أولا.

يشار إلى أن الإمارات، والتي تعتمد على صادرات القمح الروسية والأوكرانية، هي موطن لنحو 15 ألف مواطن أوكراني من بين حوالي 8 ملايين مقيم أجنبي ومليون مواطن إماراتي.

وقبل جائحة فيروس كورونا، زار حوالي ربع مليون سائح أوكراني الإمارات.

وامتنعت الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن الدولي أواخر الأسبوع الماضي على قرار كان “يدين العملية العسكرية الروسية لأوكرانيا”.

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