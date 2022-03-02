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تركيا: لا نخطط لعقوبات ضد روسيا


أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن بلاده لا تخطط للالتحاق بالعقوبات ضد روسيا حفاظا على العلاقات التجارية الوثيقة معها في ميادين بينها السياحة والغاز والزراعة.

وقال قالن بحسب شبكة "CNN" التركية: "يجب أن نتصرف مع مراعاة أولويات بلادنا. يجب أن يكون هناك طرف قادر على التفاوض مع روسيا. من سيتحدث مع روسيا عندما يحرق الجميع الجسور؟ لا نخطط لفرض العقوبات لإبقاء هذه القناة مفتوحة".

وأضاف: "أنقرة لا تعتزم اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالجمهورية. لدينا علاقات تجارية وثيقة مع روسيا في مجالات مثل السياحة والغاز الطبيعي والزراعة".

وتابع: "لعبت اتفاقية مونترو دورا حاسما في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر الأسود. نحن ننفذ الاتفاقية بطريقة لا تؤدي إلى زيادة التوتر".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤخراً أن أنقرة مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب "اتفاقية مونترو" في ما يتعلق بحركة السفن عبر البوسفور بشكل يمنع تصعيد الأزمة في أوكرانيا.

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