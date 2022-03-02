الصفحة الدولية

روسيا: قواتنا سيطرت بشكل كامل على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا


أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وذلك في إطار العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

وذكرت الوزارة في بيان: خلال العملية العسكرية، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 و بوك إم-11، و أوسا وتم تعطيل 51 محطة رادار، و 47 طائرة على الأرض و 11 طائرة في الجو ، و 472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى ، و 62 قاذفة صواريخ متعددة ، و 206 قطعة مدفعية ميدانية وهاون ، و 336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة ، و 46 مركبة جوية بدون طيار.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على مستوطنتي توكماك وفاسيلييفكا، حيث ألقى الجيش الأوكراني سلاحه طواعية ، بعد التوقيع على رفض المشاركة في المعارك ، سيعودون إلى عائلاتهم.

وأضافت: سيعود العسكريون الأوكران من مناطق توكمان وفاسيلييفكا إلى دياهم بعد توقيعهم على تعهد برفض المشاركة في المعارك.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع الروسية تعلن تعطيل أكثر من 1500 منشأة عسكرية أوكرانية منذ بدء عملياتها
تركيا: لا نخطط لعقوبات ضد روسيا
روسيا: قواتنا سيطرت بشكل كامل على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا
عقوبات جديدة.. الاتحاد الاوروبي يفصل 7 بنوك روسية عن "سويفت"
روسيا تعلن سيطرتها على أكبر محطة نووية في أوكرانيا
روسيا تكشف عن مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا
الصين تهدد بتحويل "الردع الأمريكي" إلى نفايات حديدية
امريكا: يجب طرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان
بولندا تعلن عن عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا
الجيش الروسي على مشارف مدينة أوكرانية أخرى
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1612.9
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك