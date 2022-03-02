روسيا: قواتنا سيطرت بشكل كامل على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأربعاء أن قواتها فرضت سيطرتها الكاملة على مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا، وذلك في إطار العملية الروسية الخاصة لحماية دونباس.

وذكرت الوزارة في بيان: خلال العملية العسكرية، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة و38 نظام دفاع جوي مضاد للطائرات إس 300 و بوك إم-11، و أوسا وتم تعطيل 51 محطة رادار، و 47 طائرة على الأرض و 11 طائرة في الجو ، و 472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى ، و 62 قاذفة صواريخ متعددة ، و 206 قطعة مدفعية ميدانية وهاون ، و 336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة ، و 46 مركبة جوية بدون طيار.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية فرضت سيطرتها على مستوطنتي توكماك وفاسيلييفكا، حيث ألقى الجيش الأوكراني سلاحه طواعية ، بعد التوقيع على رفض المشاركة في المعارك ، سيعودون إلى عائلاتهم.

وأضافت: سيعود العسكريون الأوكران من مناطق توكمان وفاسيلييفكا إلى دياهم بعد توقيعهم على تعهد برفض المشاركة في المعارك.