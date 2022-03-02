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عقوبات جديدة.. الاتحاد الاوروبي يفصل 7 بنوك روسية عن "سويفت"


أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاربعاء، عن فصل سبعة بنوك روسية عن منظومة "سويفت" للتعاملات المصرفية.

وقال الاتحاد بحسب وثيقة نشرت في الجريدة الرسمية التابعة له ان "الإجراء طال كلا من البنوك الروسية التالية: "في تي بي" و"روسيا" (Rossiya) و"أتركيتيا" و"نوفي كوم بنك" (Novikombank) و"بروم سفياز بنك" و"سوفكوم بنك" و"VEB.RF".

واضاف انه "من المقرر أن يطبق قرار فصل هذه البنوك الروسية عن منظومة "سويفت" ابتداء من 12 اذار 2022.

وتابع انه "يحظر "تسليم أو تحويل أو تصدير" الأوراق النقدية اليورو إلى روسيا، لكن مع وجود عدد من الاستثناءات"، مشيرا إلى أن "تشديد العقوبات مرتبط بتفاقم الوضع في أوكرانيا".

وفرض الغرب مجموعة من العقوبات، الذي وصفها "بالشديدة"، على روسيا، بعد أن أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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