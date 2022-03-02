روسيا تعلن سيطرتها على أكبر محطة نووية في أوكرانيا

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تلقت معلومات من الجانب الروسي حول السيطرة على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا الكهروذرية.

وأضاف متحدثا أمام مجلس مدراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أخبرتنا روسيا أمس أن قواتها المسلحة، سيطرت على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا الأوكرانية للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا، والتي تضم ستة من مفاعلات الطاقة النووية الخمسة عشر العاملة في البلاد. من المهم جدا أن لا تسبب العمليات القتالية حول هذه المحطة وغيرها من المنشآت النووية الأخرى في أوكرانيا إلى، تعريضها والعاملين فيها لأي خطر"

وشدد غروسي على أنه "على الرغم من الظروف الاستثنائية للنزاع المسلح، تعمل محطات الطاقة النووية الأوكرانية كالمعتاد".