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رئيس أوكرانيا يوقع على طلب الانضمام للاتحاد الأوروبي


أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه وقع على طلب رسمي لانضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وطلب زيلينسكي من الاتحاد الأوروبي، السماح ل‍أوكرانيا بالحصول على العضوية على الفور بموجب إجراء خاص لأنها تدافع عن نفسها في مواجهة هجوم القوات الروسية، وفق رويترز.

يشار إلى أنه في وقت سابق من الاثنين، حضّ الرئيس الأوكراني الاتحاد الأوروبي على ضم بلاده "فوراً" إلى التكتل، فيما دخل الهجوم الروسي على الدولة الموالية للغرب يومه الخامس.

 

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