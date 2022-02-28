الدفاع الروسية تعلن السيطرة على كل أجواء أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الطيران الروسي سيطر على كل أجواء أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "القوات الروسية سيطرت على محطة زاباروجيا النووية للطاقة الكهربائية"، مردفة "بإمكان جميع المدنيين في كييف مغادرة المدينة عبر طريق كييف – فاسيلكوف السريع".

وأضافت، "قواتنا سيطرت على مدينتي بيرديانسك وإنيرغودار غربي أوكرانيا".

وتابعت الدفاع الروسية، "دمرنا منذ بداية العمليات 1114 موقعا عسكريا و 314 دبابة ومدرعة و 57 راجمة صواريخ و121 مدفعا".