مسؤول أميركي يكشف موقع القوات الروسية من كييف

كشف مسؤول عسكري أمريكي، الاثنين، أن القوات الروسية باتت على بعد نحو 24 كم من العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال المسؤول الأمريكي بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "روسيا زجّت بنحو 75% من القوات التي حشدتها على الحدود داخل أوكرانيا".

وشنت روسيا الخميس (24 شباط الحالي) هجوماً عسكرياً في أوكرانيا، وصفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات".