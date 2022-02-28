الصفحة الدولية

واشنطن توصي مواطنيها بمغادرة روسيا "فورا"


أوصت الولايات المتحدة مواطنيها، الأحد، بالتفكير في "مغادرة روسيا فورا" في ظل الإلغاءات المتتالية للرحلات وإغلاق دول عدة مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقالت السفارة الأمريكية في روسيا عبر موقعها الإلكتروني الأحد: "يلغي عدد متزايد من شركات الطيران الرحلات من روسيا وإليها، وأغلقت الكثير من الدول مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية".

وأضافت: "على المواطنين الأمريكيين التفكير في مغادرة روسيا فورا عبر الخيارات التجارية التي لا تزال متاحة".

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الأحد، أنه سيغلق مجاله الجوي أمام الشركات الروسية، بعد إعلانات مماثلة من كندا والمملكة المتحدة والنرويج ومقدونيا الشمالية وأيسلندا.

كذلك أعلنت شركات طيران إجراءات خاصة بها، فقد قررت لوفتهانزا السبت تعليق الرحلات الجوية إلى روسيا وعبرها موقتا، وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية عن الخطوة نفسها الأحد.

وأشارت السفارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية توصي الأمريكيين حاليا بعدم السفر إلى روسيا، لا سيما بسبب "احتمال مضايقة المواطنين الأمريكيين" هناك و"التطبيق التعسفي للقوانين المحلية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الدفاع الروسية تعلن السيطرة على كل أجواء أوكرانيا
مسؤول أميركي يكشف موقع القوات الروسية من كييف
واشنطن توصي مواطنيها بمغادرة روسيا "فورا"
زيلينسكي يطالب بايدن تعزيز حمايته الشخصية
الاتحاد الأوروبي: منظومتنا للردع النووي في حالة تأهب قصوى
مجلة أمريكية تتحدث عن "بوتين": لم يخسر حرباً
البيت الابيض: الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لا يهددان روسيا
بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
أول موقف أمريكي على تأهب قوات الردع النووي الروسية
أوكرانيا توافق على إجراء محادثات مع روسيا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
بياض الثلج : السلام عليك يا مولاي ياموسى الكاظم عليه السلام اقضي حاجة كل محتاج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الملا الشيباني : نسأل الله لكم التوفيق ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد علي : احسنتم التفاته رائعه ومقال رأئع جزام الله عن الحسين خيرا ...
الموضوع :
الفساد يتمدد نحو زائري الحسين..!
عمار الموسوي : عظم الله اجرك يارسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين بمصاب الإمام الكاظم عليه السلام وعجل لوليك الفرج ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
Mansour : اعتقد ان العالم يشهد ولادة نظام دولي جديد، لان ولادة اي نظام دولي لا تتم الا بعد ...
الموضوع :
روسيا و امريكا : نحو دبلوماسية الخطوط الحمراء وليس الحرب .
حاج حيدر : السلام عليكم متى تكونوا شجعان وتعلنون عن الاسماء الى متى يبقى الخنوع الخوف راكبكم ...
الموضوع :
الفتح يتهم أطرافا سياسية بالسعي لإشعال فتنة طائفية
ابو حسنين : اعتقد بان الصدر وقع بجنون العظمه بعد نصب نفسه الاه على تياره (هرملته) يريد يستعبد الشعب ويسحق ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
حسبي الله ونعم الوكيل : مأساة ليس فقط في طريقة استدعاه لكن لو وقفت لمدة الساعة التي حددتها صف لي لطفا شكل ...
الموضوع :
وزير المالية يوجه رسالة الى الحكومة بعد طلب استدعائه تحت قبة البرلمان: أين كرامتي!
مواطنة : احسنتم وعظم الله اجوركم لكن لي مداخلة حول عنوان المقال شخصية المراة الاسلامية القيادية ان القيادة لاتختص ...
الموضوع :
شخصيّة المرأة الإسلاميّة القيادية
مواطنة : اولا شكرا للكاتب على الاشارة للموضوع لتوعية الاهل والحقيقة الصارخة التي لابد ان نعيها ان المدرسة مكان ...
الموضوع :
خطر المثلية يدق ابواب مدارس البنات..!
فيسبوك