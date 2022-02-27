عاجل : روسيا.. وضع قوات الردع النووي في حالة تأهب
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بدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا


أعلن مسؤول أوكراني، الأحد أن المحادثات بين روسيا وأوكرانيا على خلفية الأزمة الراهنة بدأت.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن الجانبين وصلا إلى مكان الاجتماع.

وفي وقت سابق ،أعلنت أوكرانيا أنه لا توجد شروط مسبقة لمحادثات سلام مع روسيا والتي من المقرر أن تعقد بين البلدين على الحدود الأوكرانية البيلاروسية.

يأتي الإعلان عن المحادثات فى الوقت الذى أمر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع "أسلحة ردع" البلاد في حالة تأهب خاص.

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