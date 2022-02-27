أول موقف أمريكي على تأهب قوات الردع النووي الروسية

علقت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، على قرار الرئيس الروسي بوضع قوات الردع النووي في حالة تاهب.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، إن "قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب يصعد النزاع بشكل غير مقبول".

وكان بوتين، قد أمر في وقت سابق من اليوم الأحد، وزارة الدفاع بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب قتالي خاصة.

وجاءت أوامر الرئيس الروسي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف.

وشدد بوتين على أن هذه الخطوة تأتي ردا على مسؤولي الغرب الذين "لم يكتفوا باتخاذ خطوات عدائية اقتصادية وحسب، بل أدلى مسؤولهم بحلف الناتو بتصريحات عدوانية ضد روسيا".