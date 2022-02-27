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أوكرانيا ترفع دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية


قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن كييف رفعت دعوى قضائية ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في لاهاي طالبت بعقد جلسة استماع فيها الأسبوع المقبل.

وكتب زيلينسكي في تغريدة على صفحته في تويتر: "رفعت أوكرانيا بشكل رسمي دعوى ضد روسيا إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. نطالب بمساءلة روسيا على تحريفها مفهوم الإبادة الجماعية من أجل تبرير العدوان. نلتمس من المحكمة أن تأمر روسيا فوراً بوقف أعمالها القتالية وأن تحدد موعدا لجلسة الاستماع الأسبوع المقبل".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

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