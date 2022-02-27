الدفاع الروسية: دمرنا 975 منشأة للبنى التحتية العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن "الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا، من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور". كما أشارت إلى "إستسلام 471 عسكريًا أوكرانيًا من فوج قوات الدفاع الجوي".

وفي السياق، أفادت وكالة "رويترز"، "بإطلاق صافرات الإنذار في العاصمة الأوكرانية كييف". كما ذكرت نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، وقلها إن قواتها تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك جنوبي أوكرانيا.

هذا، وتشهد العاصمة الأوكرانية كييف إشتباكات عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية، ولوحظ انقطاع التيار الكهربائي عن جزء من العاصمة، حيث توضح المشاهد عتمة شديدة يتخللها إطلاق نار كثيف. يأتي ذلك بعد تحذيرات من نواب أوكرانيين من أن الساعات القادمة سكون صعبة على العاصمة.

من جهة أخرى، أفادت قناة "سي إن إن" الأميركية نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن "القوات الروسية تعاني من خسائر فادحة في الأفراد والعتاد والطائرات أكثر من المتوقع". وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس، عن تنفيذ عملية عسكرية في إقليم دونباس، شرقي أوكرانيا، والذي يضم منطقي لوهانسك ودونيتسك. من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مجلس الأمن الوطني والدفاع إلى إعلان الأحكام العرفية في البلاد للرد على "الغزو الروسي" ل‍أوكرانيا.