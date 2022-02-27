بايدن بشأن روسيا: بديل العقوبات حرب عالمية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، أنه لم يكن أمام بلاده بديل عن العقوبات ضد روسيا، سوى حرب عالمية ثالثة.

وقال بايدن في تصريحات صحافية: "كان أمامنا خياران: بدء حرب عالمية ثالثة، حرب فعلية مع روسيا، أو الخيار الثاني وهو أن الدولة التي تتصرف بشكل مخالف للقانون الدولي تدفع ثمن ما تفعله".

وأضاف: "العقوبات التي فرضت حتى الآن أصبحت من وجهة نظري الأكبر في التاريخ".

وتابع: "روسيا ستدفع ثمنا باهظا على المدى القصير والطويل، وخاصة على المدى البعيد".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء الخميس الماضي، أن مجموعة السبع وافقت على حزمة عقوبات "مدمرة" ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

واعترف بايدن بأن العقوبات الأمريكية ستضرب اقتصاد بلاده، متعهدا بحمايته وخاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.