ماكرون: حرب روسيا ضد أوكرانيا ستطول.. يجب أن نستعد لها

رأى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، أن الحرب على أوكرانيا "ستطول" ويجب الاستعداد لها، فيما أشار إلى أن الحكومة تعد "خطة صمود" لمواجهة العواقب الاقتصادية للأزمة.

وقال ماكرون لدى افتتاح المعرض الدولي للزراعة في باريس، "عادت الحرب إلى أوروبا (...) هذه الحرب ستطول" مشددا على أنها "لن تكون بلا عواقب على عالم الزراعة".

وأوضح: "من المؤكد أنه ستكون هناك عواقب على صادراتنا في القطاعات الرئيسية"، مثل النبيذ والحبوب والعلف مردفا: "نحن بصدد وضع خطة صمود".

وتحدث ماكرون لمدة عشرين دقيقة أمام قادة المنظمات المهنية. وهو الذي اختصر زيارته للمعرض الذي يستمر حتى 6 مارس بسبب الأزمة الدولية. ويخشى متخصصون في مجال الأغذية من إجراءات انتقامية روسية من شأنها أن تشل التجارة ردا على العقوبات الغربية.

وفرنسا هي تاسع أكبر مورد للمنتجات الغذائية الزراعية ل‍روسيا بقيمة 780 مليون يورو سنويا بحسب جمعية الصناعات الزراعية الفرنسية "انيا". وهناك العديد من الشركات الفرنسية الكبيرة في أوكرانيا تعمل خصوصا في قطاع الألبان والحبوب والبذور.

كان الزعيم الفرنسي شخصية رئيسية في الجهود الدبلوماسية المبذولة لتجنب الحرب، وتحدث مرارا إلى الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، وسعى للتوسط في عقد قمة بين الزعيم الروسي والرئيس الأميركي، جو بايدن.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون دعا مرة أخرى مجلس الدفاع للطوارئ المؤلف من وزراء كبار ومسؤولي الأمن العسكري لمناقشة الوضع في أوكرانيا والذي سيعقد الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.