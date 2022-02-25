تعليق عضوية روسيا في المجلس الأوروبي

علّق المجلس الأوروبي عضوية روسيا لديه، اليوم الجمعة، إثر الحرب مع اوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي باتت قواته على مشارف العاصمة الأوكرانية كييف، استعداده للتفاوض مع أوكرانيا لتؤكد الخارجية الروسية جاهزيتها لإرسال وفد إلى بيلاروسيا من أجل التفاوض.

وجاء ذلك بعدما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوتين إلى التفاوض معه لحل الأزمة، وانتقد تباطؤ أوروبا في إرسال المساعدة لبلاده وعدم ردها على الغزو بـ”الشكل الكافي”.

وفرض الغرب وأميركا عقوبات اقتصادية على روسيا بعدما اجتاحت قواتها الأراضي الاوكرانية فجر أمس الخميس ولا تزال تتقدم نحو كييف، بينما قللت موسكو من تأثير هذه العقوبات وأكدت أنها ستفرض عقوبات مماثلة.