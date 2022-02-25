الرئيس الأوكراني: أطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحدث معي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، ان الحرب الروسية ليست ضد أوكرانيا فقط وإنما ضد أوروبا بأكملها.

وذكر زيلينسكي في تصريحات نقلتها قناة الجزيرة، "نطلب من أوروبا عزل روسيا وطرد سفرائها وتشديد العقوبات عليها"، مبينا ان "الحرب الروسية ليست ضد أوكرانيا فقط وإنما ضد أوروبا بأكملها".

واضاف، ان "القصف الروسي مستمر على المناطق السكنية والمدنيين رغم العقوبات"، مردفا، "نطلب من سكان أوروبا الذين يتمتعون بخبرة عسكرية الدفاع عن أوكرانيا".

وتابع، "أطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتحدث معي".

واوضح الرئيس الأوكراني ان "قتال عنيف وقع صباح اليوم في تشيرنيهيف وغوستوميل وميليتوبول راح ضحيته كثيرون".