الطاقة الذرية تتلقى بلاغاً من أوكرانيا بشأن "تشيرنوبل"

تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلاغا من أوكرانيا حول محطة تشيرنوبل النووية بعد فقدان السيطرة عليها.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أوكرانيا أبلغتها بأن "قوات مسلحة مجهولة" قد سيطرت على محطة تشيرنوبل النووية التي تم إيقاف تشغيلها، مضيفة أنه "لم تقع إصابات أو دمار في الموقع".

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى التحلي "بأقصى درجات ضبط النفس" لتجنب الإجراءات التي قد تعرض المنشآت النووية الأوكرانية للخطر.

وقال: "تماشيا مع تفويضها، تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التطورات في أوكرانيا عن كثب مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بالطاقة النووية".

وبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.