الامم المتحدة: قرارات الأيام المقبلة ستحدد مصير العالم

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، أن قرارات الأيام المقبلة ستحدد مصير العالم.

وقال غوتيريش، في كلمة له بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إن “القرارات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة ستحدد مصير العالم”.

وأضاف: “أناشد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا لوقف العملية العسكرية”، مؤكدا أن “خطوات روسيا لا تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة”.

وكشف غوتيريش عن “تخصيص 20 مليون دولار من صندوق الطوارئ للأمم المتحدة لأوكرانيا”.