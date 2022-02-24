مسؤولون أمريكيون يحددون موعد "سقوط كييف"

نقلت "نيوزويك" الأمريكية عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن العاصمة الأوكرانية كييف ستسقط خلال الأيام المقبلة.

وقال المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم بحسب الصحيفة فإن القوات الروسية ستحاصر القوات الأوكرانية وستجبرها على الاستسلام خلال 96 ساعة ومن ثم سيضعف ذلك قدرة البلد على المواجهة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.