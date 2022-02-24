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بايدن يجتمع بمجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية الأزمة في أوكرانيا


أكد متحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن الوضع في أوكرانيا.

وأعلن في وقت سابق، أن بايدن سيلقي خطابا أمام الأمريكيين الخميس، يكشف فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وذكر بايدن في بيان نشره البيت الأبيض فجر اليوم الخميس، أنه "دان خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العملية الروسية"، واصفا إياها بالـ"هجوم غير المبرر".

وتابع أنه "أطلع زيلينسكي على الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لحشد الإدانة الدولية للعملية العسكرية، خصوصا في مجلس الأمن الدولي في هذه الليلة"، مؤكدا أن "الرئيس الأوكراني طلب منه دعوة قادة العالم إلى التحدث بوضوح عن العدوان الروسي السافر والوقوف إلى جانب الشعب الأوكراني".

وأعلن بايدن أنه سيعقد اليوم اجتماعا مع قادة مجموعة السبع الكبار، مشددا على أن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيفرضون عقوبات قاسية على روسيا"، و"سيواصلون تقديم الدعم والمساعدة إلى أوكرانيا وشعبها".

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