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الرئيس الأوكراني: كل أوكراني يستطيع حمل السلاح عليه أن يتوجه إلى مراكز التدريب


أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا بعدما شنّ هذا الأخير هجوما عسكريا على بلاده.

و دعا الرئيس الأكراني في كلمة له، كل أوكراني يستطيع حمل السلاح عليه أن يتوجه إلى مراكز التدريب. مضيفا أن بلاده تتعرض لهجوم روسي على جميع الجبهات.

وتابع: "أيها الأوكرانيون دافعوا عن بلادكم بكل ما يمكن".

واشار الى أن الجيش الأوكراني سيرد بقوة على الاعتداءات الروسية، معتبرا ما فعلته روسيا هذا اليوم يشبه أفعال النازية في الحرب العالمية الثانية.

كما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العالم إلى إنشاء تحالف مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتن. من أجل إجبار روسيا على السلام وذلك عقب بدء موسكو العمليات العسكرية ضد بلاده.

وحسبما نقلت "فرانس برس"، فقد صرح زيلينسكي بعد محادثات مع القادة الأميركيين والبريطانيين والألمان، اليوم الخميس، "نحن بصدد بناء تحالف مناهض لبوتن". كما أكد الرئيس الأوكراني تنفيذ روسيا ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية الأساسية وحرس حدود بلاده.

وقال زيلينسكي ردا على الهجوم الروسي على بلاده: “نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر”.

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، ذكر زيلينسكي أن إنفجارات عدة سمعت بمدن عديدة في أوكرانيا. مضيفا أن “فرضنا الأحكام العرفية على جميع أراضي الدولة”. كما ناشد الرئيس الأوكراني مواطنيه للبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

كما أعلن الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلينسكي، عن فرض الأحكام العرفية وذلك في أول تعليق له على إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين عن بدء العمليات العسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في بيان: "أعزائي المواطنين الأوكرانيين، أعلن الرئيس بوتين هذا الصباح عملية عسكرية خاصة في دونباس. شنت روسيا ضربات على بنيتنا التحتية العسكرية وحرس حدودنا. وسمع دوي انفجارات في العديد من مدن أوكرانيا. نحن نطبق الأحكام العرفية على كامل أراضي بلدنا".

وأضاف: "قبل دقيقة أجريت محادثة مع الرئيس بايدن. لقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل في توحيد الدعم الدولي. اليوم يجب على كل واحد منكم التزام الهدوء. ابقوا في المنزل إذا استطعت. نحن نعمل. الجيش يعمل. قطاع الدفاع والأمن بأكمله يعمل".

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "لا تصابوا بالذعر. نحن أقوياء. نحن جاهزون لكل شيء. سنفوز بالجميع لأننا أوكرانيا".

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