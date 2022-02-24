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روسيا ترد على تهديد وزير الدفاع البريطاني بركلها


نصحت وزارة الدفاع الروسية العسكريين البريطانيين بتعلم التاريخ لكي لا "يثروا بحياتهم" سجل النزاعات العسكرية بين البلدين، بعد أن هدد وزير دفاع بريطانيا، بن والس، بـ"ركل" روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته إن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، "أظهرت مؤخرا خلال زيارتها إلى موسكو، حسب التقارير الإعلامية، معرفاتها الرائعة لجغرافية روسيا، لهذا السبب لا يعد التعمق العلني في تاريخ روسيا من قبل وزير الدفاع البريطاني أمرا مفاجئا".

وتابعت الوزارة: "سيكون مفيدا بالنسبة إلى العسكريين البريطانيين على وجه الخصوص معرفة أن تصريحات وزير دفاعهم الصادرة اليوم حول حرب القرم ليست أكثر من أسطورة. مجدا لصاحبة الجلالة".

وأوضح البيان: "إن دخول معركة بالاكلافا، التي وقعت يوم 25 أكتوبر 1854 خلال حرب القرم، في التاريخ لم يحدث بفضل عناد الفوج الإسكتلندي 93، الذي تحدث عنه والس بمثل هذا التبجح. المأثرة الوحيدة لهذا الفوج تمثل ببساطة في أنه لم يهرب على غرار الآخرين من هجمة سلاح الفرسان الروسي".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذا الفوج "تكبد خسائر دموية لكنه لم يحقق أي انتصارات" في تلك المعركة.

وأضافت: "لكن الأمر الذي دخل في تاريخ معركة بالاكلافا بشكل ألمع بكثير فهو التدمير الأسطوري في اليوم نفسه للواء أرستقراطي إنجليزي كامل تابع لسلاح الفرسان الخفيف تحت قيادة اللورد كارديغان على يد قوات المدفعية الروسية وفي غضون 20 دقيقة فقط".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه "المأثرة للإنجليز بالتحديد" خلال حرب القرم "أثرت جميع لغات العالم والكتب المدرسية العسكرية بمفهوم وقود حرب".

وختمت الوزارة بالقول: "نوصي العسكريين البريطانيين بأن يتعلموا جيدا ليس جغرافية روسيا فحسب وإنما كذلك تاريخها، وذلك لكي لا يثروا تاريخنا العسكري المشترك بحياتهم إرضاء للسياسيين البريطانيين ذوي التعليم الضعيف".

ويأتي هذا البيان ردا على تحذير وزير الدفاع البريطاني للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن المملكة المتحدة قادرة على "ركل" روسيا، وذلك وسط التوتر المتزايد إثر اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وقال والس، خلال زيارة قام بها الأربعاء إلى مقر حرس الحصان وسط لندن، في إشارة إلى أحداث حرب القرم التي استمرت من 1853 إلى 1856: "ركل فوج الحرس الإسكتلندي القيصر نيكولاي الأول في القرم عام 1853. نحن دائما نستطيع تكرار ذلك".

وتابع والس: "القيصر نيكولاي الأول ارتكب خطأ يكرره الآن بوتين. لم يكن له أي أصدقاء ولم يكن له أي حلفاء".  

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