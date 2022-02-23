واشنطن تبلغ كييف: استعدوا للغزو الروسي الشامل خلال 48 ساعة

ابلغت إدارة الرئيس جو بايدن، اليوم الاربعاء، رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بمعلومات استخبارية تقدر بأن روسيا تستعد لغزو شامل لأوكرانيا خلال 48 ساعة.

ونقلت مجلة "نيويورك تايمز" عن مسؤول أميركي قوله انه "تم تحذير رئيس أوكرانيا من أن روسيا ستبدأ على الأرجح غزوا في غضون 48 ساعة بناء على معلومات استخباراتية أميركية".

وأضاف أن "تقارير مراقبي طائرات أشارت إلى أن روسيا انتهكت المجال الجوي الأوكراني في وقت سابق اليوم، وحلقت طائرات ربما تكون استطلاعية لفترة وجيزة فوق أوكرانيا".

كما نسبت المجلة لمصدر مقرب من حكومة زيلينسكي التأكيد بأن الرئيس الأوكراني تلقى بالفعل التحذير الأميركي.

في الأثناء، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم، في مستهلّ اجتماع للجمعية العامة للمنظمة الدولية أنّ "العالم يواجه "لحظة خطر" بسبب الأزمة الأوكرانية-الروسية، مستنكراً من جديد "الانتهاكات" التي ارتكبتها موسكو بحقّ كييف".