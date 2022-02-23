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تشمل أسلحة فتاكة.. بريطانيا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا


أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده ستقدم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا على خلفية "التصرفات المهددة من قبل روسيا".

وقال جونسون، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام مجلس العموم البريطاني: "في ظل التصرفات الروسية التي تمثل تهديدا متزايدا، وبالتوافق مع دعمنا السابق، ستقدم بريطانيا في الوقت القريب حزمة إضافية من المساعدات العسكرية ل‍أوكرانيا".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن هذه المساعدات العسكرية "ستشمل كلا من الأسلحة الدفاعية الفتاكة وغير الفتاكة".

وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت بريطانيا تخصيص حزمة جديدة من المساعدات الاقتصادية ل‍أوكرانيا، بما يشمل منحها قرضا بقدر 500 مليون دولار، لتخفيف تداعيات "العدوان الروسي"، كما فرضت المملكة المتحدة الثلاثاء حزمة عقوبات على روسيا.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

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