أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وسترسل قوات مسلحة إلى أراضيهما حال تطلبت الضرورة ذلك.

بوتين: روسيا كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك

بوتين: سلطات أوكرانيا قتلت اتفاقات مينسك ولا يمكننا التسامح مع مواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس

بوتين حول استخدام القوات الروسية في دونباس: سننفذ التزاماتنا حال تطلبت الضرورة ذلك

بوتين: الحل الأفضل للتوتر مع أوكرانيا سيتمثل في تخليها عن مساعيها الانضمام للناتو