أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم مساعدة عسكرية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وسترسل قوات مسلحة إلى أراضيهما حال تطلبت الضرورة ذلك.
بوتين: روسيا كانت مهتمة بتنفيذ اتفاقات مينسك
بوتين: سلطات أوكرانيا قتلت اتفاقات مينسك ولا يمكننا التسامح مع مواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس
بوتين حول استخدام القوات الروسية في دونباس: سننفذ التزاماتنا حال تطلبت الضرورة ذلك
بوتين: الحل الأفضل للتوتر مع أوكرانيا سيتمثل في تخليها عن مساعيها الانضمام للناتو
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