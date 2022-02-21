اعلان حالة الطوارئ في جمهورية دونيتسك

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ بعد قطع إمدادات المياه عن بلدتين.

وأوضحت وزارة الطوارئ أن توقف إحدى محطات ضخ المياه عن العمل أدى إلى قطع إمدادات المياه عن أكثر من 21 ألف نسمة من سكان بلدتي دوكوتشايفسك ويلونوفكا وأكثر من 50 منشأة عامة.

ولجأت السلطات إلى استخدام السيارات لإحضار المياه إلى البلدتين، وبدأت تعمل على ربط شبكة المياه بآبار تحت الأرض.

وأعلنت جمهورية دونيتسك حالة الطوارئ، في وقت تواصل فيه قوات نظام الحكم الأوكراني عمليات القصف التي تستهدف تدمير منشآت تقع في أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وفي نفس الوقت بدأت قوات تابعة لنظام الحكم الأوكراني عمليات التخريب ضد الجمهوريتين الشعبيتين.

وإزاء احتمال توغل قوات نظام الحكم الأوكراني في أراضي الجمهوريتين الشعبيتين، بدأت السلطات المحلية تنقل النساء والأطفال والمسنين إلى المناطق الروسية المجاورة.

وبدأ نظام الحكم الأوكراني حملته العسكرية ضد المواطنين في جنوب شرق أوكرانيا في عام 2014، بعد أن أعلنوا تأييدهم لقيام جمهورتين شعبيتين احتجاجا على وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف