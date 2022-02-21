بوتين يعتزم عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الروسي

أعلن الكرملين اليوم الإثنين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم مخاطبة مجلس الأمن القومي قريبا بشأن جلسة غير عادية.

والدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي مؤشر جديد لاحتمال تدحرج الأزمة الأوكرانية لهاوية الحرب.

وأضاف الكرملين، بحسب وكالة رويترز، أنه بإمكان الرئيسين الأمريكي (جو بايدن) والروسي أن يقروا إجراء مكالمة أو اجتماع في أي لحظة إذا لزم الأمر.

وأوضح أنه "لا توجد خطط ملموسة حتى الآن لاجتماع الرئيسين بوتين وبايدن".

وأكدت الرئاسة الروسية وجود تفاهم على مفاوضات بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الأمريكي.

والمفاوضات المرتقبة والمتواصلة منذ عدة أيام تأتي ضمن جهود دبلوماسية للحيلولة دون تفجر الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية حيث تحتشد قوات الجيش الروسي.

ورغم توقعات أمريكية أن تتفجر الحرب الأسبوع الماضي لا تزال واشنطن تعتقد أن خطر الغزو الروسي لا يزال قائما.

واعتبر الكرملين في التصريحات التي نقلتها وكالة رويترز أن "الوضع في دونباس مقلق وهناك قصف واستفزازات"، محذرا من أن التوترات تتزايد حول أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا إن موسكو تدعم انفاصليين في شرق البلاد، لكن روسيا تحمل في المقابل كييف مسؤولية تدهور الوضع الأمني.