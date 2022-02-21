قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش على الحدود الروسية

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة دائرة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف.

وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إنه "في 21 شباط/فبراير عند الساعة 9:50 صباحًا، أطلقت قذيفة مجهولة الهوية من الأراضي الأوكرانية وسقطت على نقطة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ودمرت كليا دون وقوع أي إصابات".

وأضاف البيان: "المركز الحدودي يستخدم كمكان عمل النقطة الحدودية لإدارة الحدود التابعة للأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف، ويقع على مسافة حوالي 150 مترًا من الحدود الروسية الأوكرانية".