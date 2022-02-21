الاردن.. اصابة رئيس الوزراء بفيروس كورونا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، عن إصابة رئيس الوزراء بشر الخصاونة بفيروس كورونا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، في بيان، إن "نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة".

واضاف أنه "جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من الملك عبد الله الثاني".

واشار البيان الى أن "رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقًا للبروتوكول الصحي المقرر".

وبدأ الخصاونة يوم امس، زيارة رسمية ل‍مصر، وحضر اليوم الإثنين، اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في القاهرة.