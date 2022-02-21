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الجيش الروسي يقتل خمسة اوكرانيين تسللوا عبر الحدود


أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية تسلل عبر الحدود الروسية من قبل مجموعة جاءت من جهة أوكرانيا، وأن 5 متسللين قتلوا على يد القوات الروسية.

وقالت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية في بيان، ان "دورية لحرس الحدود الروسية رصدت عملية تسلل عبر الحدود قرب إحدى البلدات بمقاطعة روستوف الحدودية".

واضافت أن "الدورية طلبت إرسال فريق من القوات المسلحة الروسية المكلفة بدعم أداء حرس الحدود في المنطقة إلى مكان الحادث، وأنه خلال الاشتباك عبرت ناقلتان مدرعتان أوكرانيتان الحدود الروسية بهدف إجلاء المتسللين بشكل طارئ، وتم القضاء عليهما بنيران الوسائل الروسية المضادة للدبابات".

وأشارت المنطقة العسكرية الجنوبية إلى "عدم سقوط إصابات أو ضحايا في صفوف العسكريين الروس".

ويذكر ان "حدّة المعارك بين الجيش الأوكراني والانفصاليين الموالين لروسيا والمدعومين من موسكو تصاعدت منذ ثلاثة أيام في شرق أوكرانيا، وهي منطقة واقعة عند الحدود الروسية الجنوبية الغربية".

ويتّهم الغرب موسكو بحشد 150 ألف جندي عند حدود اوكرانيا استعداداً لشنّ هجوم محتمل على جارتها، وتخشى الدول الغربية من أن يشكل تصاعد حدّة المعارك على خطّ الجبهة ذريعة لروسيا لغزو أوكرانيا.

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