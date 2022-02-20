البرلمان الايراني يحذر من اتفاق نووي بلا ضمانات

حذر البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، الحكومة من العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة دون تقديم ضمانات لطهران.

ووجه 250 عضوا في البرلمان الإيراني، رسالة إلى حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بشأن الاتفاق النووي المبرم عام 2015، قائلين: "لا تلتزموا بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات اللازمة".

وتمت قراءة الرسالة في الجلسة المفتوحة للبرلمان، اليوم، بينما تواترت تقارير في الأيام الأخيرة تفيد بأن العديد من الخلافات في محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد تم حلها وأن كلا الجانبين يضغطان على بعضهما البعض للتراجع عن ما تبقى من خلافات.

وطالب النواب الإيرانيون، في اتفاقية إحياء الاتفاق النووي، بأن ترفع الولايات المتحدة العقوبات أولاً "وبعد التحقق، ستفي إيران بالتزاماتها".

وقال النواب إن "الدول الغربية يجب أن تتعهد برفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بما في ذلك العقوبات النووية والعقوبات المتعلقة بقضايا الإرهاب والمنظومة الصاروخية وحقوق الإنسان".

وأضاف المشرعون أن "الولايات المتحدة، والدول الأوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، على مدى السنوات الماضية، أظهروا أنهم لم يلتزموا بأي بنود واستخدموا بكل الوسائل الممكنة لضرب مصالح الشعب الإيراني، ويجب أن نتعلم من تجربة الماضي وألا نلتزم بأي اتفاق معهم".